Howard Webb, ex arbitro inglese, è sempre stato un tipo imparziale. Tranne in un’occasione, ma soltanto per compensare un suo errore. L’ex direttore di gara ha confessato un curioso episodio alla rivista The Athletic: “Durante Manchester United-Tottenham (25 aprile 2009, ndr), ho visto Carrick arrivare sulla palla e poi Gomes che lo toccava, dopo il fischio sono rimasto colpito dallo stupore di Gomes. In pochi attimi mi sono reso conto che avevo sbagliato. Avrei solo voluto dire a Cristiano Ronaldo di sbagliare il rigore”, ha confessato Webb.