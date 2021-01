«Nell’altra sala è arrivata la Questura che sta verbalizzando, ma intanto noi mangiamo una bella grigliata mista a sostegno dei nostri ristoratori e della gente che lavora».

Con tono perentorio, l’ex arbitro di Serie A, Mario Mazzoleni mostra il piatto di carne nel ristorante affollato. È venerdì sera e la manifestazione di protesta degli esercizi pubblici «io apro» è in pieno svolgimento. Mazzoleni, al tavolo con la giornalista enogastronomica Paola Battaglia, non si contiene e nel post pubblicato sul suo profilo Facebook: «Sì, sosteniamo chi lavora e si è rotto il c…». «Avete tutto il nostro sostegno — rincara Battaglia — non colpevolizzo neanche chi non ha avuto il coraggio di aderire, ma qualcuno deve ricominciare. È giusto riaprire». «Giusto così», chiude Mazzoleni, addentando di gusto il primo boccone.





Complessivamente nel locale, il Saloon Grill di Orio al Serio, che ha 200 coperti, c’erano 60 clienti nella serata di venerdì. La polizia, arrivata sul posto con una decina di uomini, ha effettuato i controlli ed elevato una multa di 400 euro al titolare del ristorante, Luca Allegris. Il gestore tutto sommato è soddisfatto: «C’è stata una buona risposta da parte dei clienti. Qui avevo 10 collaboratori, ne sono rimasti 6». Dopo il verbale, gli uomini della Questura hanno chiesto ai clienti di lasciare i locali. In risposta, dai tavoli si è alzato un coro: «Libertà, libertà». Ai clienti presenti, che sono stati identificati, verrà inviato a casa il verbale di contestazione con la multa da 400 euro.