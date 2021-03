Levacovich vice di Filippi. Saraniti o Rauti per l'attacco?

L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla preparazione del Palermo verso la sfida contro la Paganese.

Primo giorno da allenatore in seconda per Fabio Levacovich, ingaggiato dalla società come vice-Filippi. Una mossa che toglie ogni dubbio sulla posizione del nuovo tecnico rosanero destinato a restare, a questo punto, sino alla fine della stagione. I due si conoscono dai tempi di Gela.

Ieri il tecnico partinicese ha continuato a lavorare sul 3-4-2-1, ma dovrà risolvere il problema prima punta: Saraniti non si è allenato a causa del problema che lo ha fermato prima della gara di domenica scorsa. Crescono le quotazioni di Rauti.