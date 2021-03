Pellegrino: «Sconfitta nel derby col Palermo e i giorni successivi sono stati terribili. Almeno 8-9 squadre hanno speso più di noi»

L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Maurizio Pellegrino, direttore dell’area sportiva del Catania:

«Il ko nel derby e i giorni successivi sono stati terribili, sia mentalmente che sotto il profilo emotivo. Ci tenevamo tutti a vincere. Ma forse abbiamo sovraccaricato la partita coi rosanero. In fondo ha deciso un episodio, non la mancanza di impegno. Le critiche sono giuste, ma certe polemiche messe in campo ad arte ci hanno lasciati a bocca aperta»

«L’obiettivo playoff resta valido, siamo a due punti dal quarto posto e possiamo ancora migliorare. Due punti di penalità? Aspettiamo risposte positive. Lottiamo per il quarto posto e almeno otto-nove squadre hanno speso più del Catania»