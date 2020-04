Una fontana di lava, con emissione di una densa altissima colonna di fumo, è in corso sull’Etna dalle ore 9.15. Come riporta gds.it, l’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sta monitorando la situazione. Intanto, il Volcano Observatory Notices for Aviation ha emesso un codice rosso legato all’attività in corso sul vulcano più attivo e più grande d’Europa: “Dalla rete di telecamere di sorveglianza, a partire dalle ore 07.50 – spiegano i vulcanologi dell’INGV – si osservano due modesti flussi lavici sommitali dal Nuovo Cratere di SE, che al momento sono confinati sull’alto fianco orientale e meridionale del cono”.