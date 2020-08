Lescano: «Interesse del Catania fa piacere, è da serie A come il Palermo»

Dopo aver salvato, almeno sul campo, la Sicula Leonzio a suon di gol e buone prestazioni, Facundo Lescano è pronto per fare un salto di qualità; l’attaccante argentino sarà presto svincolato ed ha già solleticato l’interesse di numerose società non solo di C, ma anche di serie B. Intervistato da “Goalsicilia.it”, Lescano ha dichiarato: «Fa piacere l’interesse di un grande club come il Catania, è un club che come il Palermo non c’entra nulla con questa categoria, sono piazze da Serie A. Ho altre richieste però sia in Serie B che nei gironi A e B di Serie C, di club che puntano in alto. Insomma, dopo una buona annata per me, devo dare continuità e non posso sbagliare la scelta. Adesso aspetteremo lo svincolo ufficiale e poi decideremo»