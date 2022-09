Brutta sorpresa per Leo Messi.

Come racconta “L’Unione Sarda” il campione del Psg ha acquistato una villa da sogno a Ibiza, nel comune di Sant Josep, per un valore di 11 milioni di euro. Ma dopo l’acquisto, effettuato da un cittadino svizzero, la brutta sorpresa: la struttura non è in regola, manca il certificato di completamento dei lavori e anche quello di abitabilità.

Il problema urbanistico della villa, composta da un piano terra di 420 mq, un seminterrato di 16,79 metri quadri, una depandance di 38,85 metri e una piscina di 92 metri, è relativo alle diverse stanze realizzate in quello che doveva essere il garage. Questi locali non risultano inclusi nel progetto iniziale approvato dal comune e, dunque, sono abusivi, con il Comune che ha già fatto sapere che, per ottenere i certificati, è necessaria la demolizione di tutti gli elementi che non erano previsti nel progetto iniziale.