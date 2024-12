Lega Serie B: termina l’era Balata. Paolo Bedin eletto presidente

La Lega Serie B ha un nuovo presidente. Come si legge su TuttoMercatoWeb.com, si è svolta a Milano l’assemblea elettiva dove erano in corsa tre candidati: il presidente uscente Mauro Balata, Vittorio Veltoni e l’ex Direttore Genale della Lega Pro, Paolo Bedin.

Dopo due giri di votazioni, Mauro Balata avrebbe ritirato la sua candidatura in vista della terza votazione, dalla quale è appunto emerso il nuovo numero uno della categoria, che è Paolo Bedin. Di seguito, l’esito delle votazioni, con la terza che ha richiesto un quorum di 11 voti su 20, e che ha permesso a Bedin di riceverne 15, contro le 5 di Veltroni:

Prima votazione

Bedin 8

Balata 5

Veltroni 5

2 nulle

Seconda votazione

Bedin 11

Balata 4

Veltroni 4

1 nulla.