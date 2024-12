Prossimo avversario Palermo. Sassuolo, Carnevali: «Grosso uno degli allenatori più capaci»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, prossimo avversario di campionato del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima dell’Assemblea di Lega. Di seguito le sue dichiarazioni apprese da Tuttomercatoweb.com:

«Non sono sorpreso dal lavoro di mister Grosso, conoscevo già le sue doti umane e professionali. Ho sempre pensato che si trattasse di uno degli allenatori più capaci. Quanto al mercato, ogni anno riceviamo tante offerte per i nostri calciatori, non solo per Berardi. Faremo tutte le valutazioni del caso, sedendoci a tavoli e capendo cosa può tornare utile alla causa. Non ci sono mai prese di posizione nette. Adesso, però, pensiamo solo al campionato. Milan e Roma sulle mie tracce? Le voci che mi accostano a questi due club? In questo momento sono concentrato solo sull’impegno che ho davanti».