Dal consiglio della Lega di Serie A, riunitosi oggi, sono emersi due punti come riporta “Repubblica.it”: le tv paghino per intero i diritti della stagione, come previsto dal contratto, e il campionato riparta il 13 giugno. I problemi maggiori si avrebbero con Sky, mentre per quanto riguarda Dazn e Img, titolare dei diritti internazionali, entrambi si sono detti pronti a pagare in due tranche il dovuto. Sky non ha versato la sesta e ultima rata dei diritti per la stagione in corso, pretendendo sconti sulla prossima. In arrivo ci sarebbe un decreto ingiuntivo nei confronti dell’emittente.