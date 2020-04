Bruttissima notizia in un periodo già difficile per il Vicenza, squadra che milita nel girone B del campionato di Serie C. Edoardo Bolzon, difensore della squadra Under 17 biancorossa è infatti finito in ospedale per un’emorragia cerebrale e ora lotta per la sua vita. Di seguito il comunicato del club: “Ieri sera, Edoardo Bolzon, difensore della nostra Under 17, è stato colpito da un’emorragia cerebrale e sta ora lottando per la vita all’Ospedale di Treviso, dove è stato operato d’urgenza nelle scorse ore. Edoardo, ti sei sempre dimostrato un guerriero in campo, battagliando su ogni pallone più di chiunque altro, come il tuo spirito combattivo ti porta a fare. Questa è una partita ancora più difficile da affrontare ma sappiamo quanto forte tu sia, i tuoi compagni e tutta la grande famiglia biancorossa sono al tuo fianco, anche in questa battaglia. Forza Edo, non mollare! Ti aspettiamo di nuovo in campo con la tua maglia”.