Tutte le prove a disposizione suggeriscono che il coronavirus ha avuto origine nei pipistrelli e non è un “costrutto da laboratorio”. Lo ha detto la portavoce dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Fadela Chaib, nel corso di un punto stampa a Ginevra dopo che negli ultimi giorni diversi alti funzionari dell’amministrazione e dell’intelligence degli Stati Uniti hanno aperto alla possibilità che la pandemia possa essere stata provocata da “un incidente di laboratorio” avvenuto all’Istituto di virologia di Wuhan. “In questo momento, non è possibile determinare con precisione la fonte del virus che ha causato la pandemia di Covid-19. Tuttavia, tutte le prove a disposizione suggeriscono che il virus ha una naturale origine animale e non è stato né manipolato, né costruito in laboratorio. È molto probabile che abbia avuto origine nei pipistrelli. Molti ricercatori sono stati in grado di osservarne le caratteristiche genomiche e ciò che hanno scoperto non conforta l’idea che il virus sia un costrutto da laboratorio. La gente dovrebbe concentrarsi sui fatti” e non su “teorie fasulle” sull’origine del virus”, conclude la portavoce. Come riporta Fanpage.it, la scorsa settimana gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione dei finanziamenti a favore dell’Oms, organizzazione accusata dal presidente Donald Trump di essere “sinocentrica”.