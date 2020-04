La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16.00 di oggi fino alle 24 di domani, mercoledì 22 aprile. Il livello di allerta è di colore giallo. In particolare si prevedono, per la giornata di domani, precipitazioni “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati”. Come sottolineano gli esperti di centrometeoitaliano.it, le forti piogge cominceranno già in mattinata e al pomeriggio i fenomeni tenderanno ad intensificarsi: non si escludono temporali anche intensi su gran parte del territorio. In serata la situazione meteo non subirà grandi variazioni con precipitazioni anche abbondanti.