Il primo ministro olandese Rutte ha comunicato oggi le decisioni del governo sulla ripresa delle attività nel paese. Se le scuole riapriranno l’11 maggio, per il calcio professionistico la data è fissata all’1 settembre. Come riporta Gazzettadellosport.it, una decisione che se confermata renderebbe difficile la calendarizzazione per la stagione in corso e porrebbe il problema della partecipazione delle squadre alle competizioni Uefa.