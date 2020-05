Sessanta squadre, 59 con diritto di voto (la Juve U23 fa storia a se) e la Lega Pro ha deciso con quale proposta presentarsi al Consiglio Federale che deciderà le sorti della stagione 2019/2020. Un’assemblea, come ha confermato il presidente Francesco Ghirelli ai microfoni di TMW, durante la quale si è discusso su quale parametri utilizzare per la scelta della quarta società promossa in Serie B assieme alle vincitrici dei tre giorni Monza, Vicenza e Reggina. In ballo la possibile disputa dei playoff sulla base della classifica attuale e la promozione sulla base della media voto. Un testa a testa che, come riporta tuttomercatoweb.com, ha visto prevalere quest’ultima ipotesi con 23 voti a favore contro i 16 per i playoff. Ben 17, invece gli astenuti, con due schede nulle e una società che ha invece deciso di votare contro a tutte le proposte dell’assemblea. Dalle promozioni, al blocco, fino appunto alla determinazione dei parametri per la quarta promossa.