Il presidente della Lega Pro Ghirelli è intervenuto sull’ipotesi di un blocco dei campionati di Serie C con l’annullamento di promozioni e retrocessioni, rilasciando alcune parole ai microfoni di “Itasportpress”. Di seguito le sue parole: «La decisione dell’eventuale slittamento delle partite di campionato e dei playoff sino alla fine di giugno, la prenderà il Consiglio federale. La scelta di bloccare o meno i campionato di Lega pro dipende da altri aspetti che non posso adesso ipotizzare. C’è un virus che gira in Italia e non sappiamo quando l’attività agonistica potrà riprendere regolarmente. Ci dobbiamo preparare a tutte le soluzioni possibili senza escludere nulla».