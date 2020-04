L’avvocato ed esperto di diritto sportivo Mattia Grassani dalle colonne del Resto del Carlino ha lanciato la sua ipotesi per decidere la quarta promossa dalla Serie C alla Serie B qualora il campionato non potesse riprendere. Queste le sue parole: “Si tratta di una delle tante proposte di questi giorni. Le tre seconde e la migliore quarta dei gironi (attualmente sarebbero Carrarese, Reggiana, Bari e Carpi NdR) vengono raggruppate in un polo cittadino dove si trovano alberghi, campi d’allenamento attrezzati e un grande stadio. Con la massima sicurezza sanitaria e a porte chiuse le quattro potrebbero giocare dei play off ristretti con due semifinali e una finale che promuove in Serie B la vincente. Essendo un torneo a porte chiuse la località ha poca importanza perché non ci sarebbe alcun vantaggio geografico per la tifoseria di una o dell’altra squadra”.