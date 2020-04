Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto su Toscana TV, nel corso della trasmissione “30° minuto,” parlando della possibile ripartenza. Di seguito alcune sue parole: «Se e quando il campionato riprenderà dipenderà dalla catena di comando, vedremo se ci saranno le condizioni per tornare in campo. Stiamo lavorando per risolvere la crisi, nei prossimi giorni illustreremo le nostre linee strategiche. È inevitabile che il calcio riparta, si parla del 18 maggio per gli allenamenti ma bisognerà capire se riusciremo ad applicare il protocollo sanitario redatto dalla commissione tecnico scientifica. Quando verrà chiarito questo punto bisognerà valutare se ci sono le condizioni per farlo. Il 7 maggio ci sarà l’assemblea dei club e poi il consiglio federale. Il protocollo va seguito rigorosamente perché il virus colpisce tutti in egual modo. Dobbiamo pensare a procrastinare il rientro in campo per far sì che il virus sia meno virulento e ci possa essere un miglioramento generale della situazione. Vogliamo che si torni in campo ma in condizioni di sicurezza, fermo restando che non avremo risolto definitivamente il problema fino a quando non ci sarà un vaccino».