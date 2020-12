“Ho apprezzato le parole del Ministro Spadafora, sono certo che presto si trasformeranno in fatti concreti”. Lo afferma il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, in merito alle dichiarazioni del Ministro dello Sport che, intervenuto ad Agorà, ha annunciato nel prossimo decreto misure di sostegno per il calcio di Serie C, la pallavolo e il basket.

“Confidiamo di trovare strumenti concreti di sostegno nel decreto ristori di gennaio. Per le società di Lega Pro continuare a giocare in queste condizioni e senza pubblico non è più sostenibile. Il governo conosce bene le nostre necessità, la nostra categoria ha bisogno di misure di liquidità, economiche e fiscali” conclude Ghirelli.