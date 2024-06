Lecco, UFFICIALE: club si è iscritto in Serie C. Il comunicato

Dopo un periodo tormentato dal punto di vista societario, il Lecco si è iscritto in Serie C. Oggi è arrivata l’ufficialità, il club ha depositato le carte necessarie per convalidare l’iscrizione in Lega Pro, come spiegato nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club:

“Calcio Lecco 1912 comunica che, in data odierna, è stata completata e regolarmente depositata tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2024/2025″.