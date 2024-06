Serie C: presentato il nuovo logo alla Triennale di Milano (FOTO)

La Serie C ha presentato il nuovo logo alla Triennale di Milano. Il logo è stato svelato dal presidente Matteo Marani e dal vicepresidente Gianfranco Zola, durante l’evento “La notte della C”. A renderlo noto è la Lega mediante il seguente comunicato:

“La Serie C NOW ha un nuovo volto. L’innovativo e moderno logo è stato svelato dal presidente Matteo Marani e dal vicepresidente Gianfranco Zola in serata alla Triennale di Milano, durante l’evento “La notte della C”.

La nuova brand identity della Serie C NOW è stata pensata per unire – in un unico logo – la gloriosa storia della Lega con la modernità richiesta dalle sfide del futuro. Il nuovo marchio nasce dall’incontro di due lettere C: una aggraziata che rappresenta la grande tradizione del campionato, e una più lineare a evidenziare l’innovazione. La scelta dei colori nasce, infine, dalla volontà di acquisire un elemento visivo forte, in discontinuità con i colori utilizzati nel sistema sportivo italiano, ma in linea con le nuove tendenze internazionali in tema di design, tonalità e creatività.

“La notte della C”, un racconto creato in collaborazione con Sky Sport, è stato un viaggio tra i protagonisti di ieri e di oggi, con i tanti talenti emersi in ogni settore e poi diventati campioni. Alla presenza del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e di tutti i vertici del calcio italiano e mondiale, si è tenuta una serata ricca di stelle, tutte con un passato in Serie C: da Galliani, Marotta e Giuntoli ai campioni del mondo e d’Europa Grosso, Zambrotta, Tardelli, Chiellini, Buffon, dai grandi arbitri internazionali Collina, Rizzoli, Rocchi e Casarin ad Arrigo Sacchi, passando per il CT Luciano Spalletti in collegamento dal centro tecnico federale di Coverciano.

Dalla straordinaria location del salone d’onore della Triennale, ha parlato il presidente Marani: “Sono fiero di presentare il nuovo logo della Serie C NOW, un’opera di design che non poteva avere migliore palcoscenico della Triennale di Milano, luogo rappresentativo della cultura italiana e del bello. La presenza di molti club di C rafforza il senso di fierezza di un movimento che è la base del calcio italiano e la forza di un campionato glorioso e storico, da cui sono partiti giovani talenti diventati campioni del mondo”.

Ha preso la parola anche il vicepresidente vicario della Lega Pro, Gianfranco Zola, promotore nei mesi scorsi di un importante Riforma: “Sono molto contento di aver intrapreso questo cammino insieme al presidente Marani. Abbiamo deciso di puntare forte sui giovani, sugli impianti sportivi e sull’innovazione con riforme e investimenti. Il nuovo logo va proprio in questa direzione: è un simbolo di novità e modernità, rivolto anche ai giovani”.

Andrea Giovanni Toscano, Director Sky Creative Agency Italia che ha disegnato il logo, ha commentato: “Siamo davvero orgogliosi di accompagnare la Serie C in questo percorso di crescita e di rinnovamento. Nell’ideare il logo Serie C NOW ci siamo posti l’obiettivo di portarlo a un livello più alto, coniugando la lunga storia del brand con il forte slancio all’innovazione che lo caratterizza oggi”.