Ancona, ritardo nei pagamenti degli stipendi: iscrizione in Serie C a rischio

Tanta apprensione in casa Ancona. Secondo quanto raccolto da “Il Corriere Adriatico” il club è in ritardo per quanto riguarda il pagamento degli stipendi, e ha tempo fino a mezzanotte per presentare tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione alla prossima Serie C. Al momento vanno saldate le mensilità di marzo e aprile, con relative imposte. In sede la situazione è surreale: patron Tiong si trova ad Hong Kong mentre tutto la società è riunita per trovare la soluzione al problema. Anche il sindaco ha dato piena disponibilità per trovare una rapida soluzione.

