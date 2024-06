Corriere dello Sport: “Serie C Ancona out, protesta dei tifosi”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’Ancona e sulla protesta dei tifosi.

Shock ad Ancona di fronte all’eventualità che la squadra dorica possa non essere in regola con l’iscrizione. Non a caso ieri intorno alle 20 circa 200 tifosi dorici si sono riversati sotto la sede sociale dando vita ad un’aspra contestazione verbale nei confronti del presidente, l’imprenditore malese Tony Tiong che era dall’altra parte del mondo, mentre lì si è precipitato il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti. Nei documenti mancherebbero i pagamenti degli stipendi di marzo e aprile, per un problema di trasferimento fondi dall’estero, ma la società ha depositato la fideiussione. Nel pomeriggio si è dimesso anche il responsabile della comunicazione Paolo Papili. In caso di esclusione verrebbe ripescato il Milan B.

AVELLINO, UN ARRESTO PER I DISORDINI AL “MENTI” – (lps) Personale della Digos, coordinato dalla locale Procura della Repubblica, a seguito di indagini condotte in collaborazione con la Questura di Vicenza, ha tratto in arresto S. C. di 40 anni, capo ultras irpino, noto alle Forze di Polizia. L’arresto è la conseguenza della sua condotta criminosa realizzata all’interno dello stadio “Menti” lo scorso 2 giugno. Il tifoso nel corso della semifinale dei playoff Vicenza-Avellino, si rendeva responsabile di gravi atti di intemperanza da cui scaturiva la sospensione per alcuni minuti della gara.

CARPI CONFERMA IL TECNICO SERPINI – (ant.gal.) – Il Carpi ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per estendere il contratto del tecnico Cristian Serpini (52) fino al 30 giugno 2026. Hanno rinnovato la Pergolettese con il difensore Alessandro Lambrughi (37) e il centrocampista Mariano Arini (37), l’Entella col portiere Andrea Paroni (34), alla 17ª stagione con i biancocelesti.