Lecco-Palermo: si va verso il tutto esaurito al “Rigamonti-Ceppi”

Si va verso il tutto esaurito al “Rigamonti-Ceppi” per Lecco-Palermo.

Come si legge su “Leccochannelnews” oltre al settore ospiti pieno di tifosi rosanero, che hanno bruciato gli 853 biglietti per la Curva Sud nel giro di un’ora si va verso l’esaurimento della disponibilità di tagliandi per gli altri settori dell’impianto lecchese, ancora in attesa dell’ultimo formale “ok” per deliberare la capienza dell’impianto di via Don Pozzi.

I tifosi rosanero, ricordiamo, possono acquistare i tagliandi anche per gli altri settori non essendo previste restrizioni per questa gara.

Lecco-Palermo: info settore ospiti