Lecco, dietrofront di Di Nunno: chiuse le porte agli acquirenti. La situazione

Giorni di particolare tensione e caos in casa Lecco. Nell’ultimo periodo il presidente Paolo Di Nunno ha ribadito la possibilità di vendere il club in seguito anche alle numerose contestazioni ricevute, come le ultime prima e dopo la sconfitta di domenica contro il Palermo.

Tuttavia, riporta Unica Tv, il numero uno bluceleste rimane deciso a non vendere. Al momento Di Nunno chiude tutte le porte ai possibili acquirenti tra cui la Brera Holdings.