Elia: «Risceglierei lo Spezia. A Palermo mi sarei potuto trovare nella stessa situazione»

Salvatore Elia ha rilasciato un’intervista a Cittadellaspezia.com nella quale rimarca come non sia pentito di aver sposato il progetto bianconero. Di seguito un estratto delle sue parole

«Lo Spezia è una scelta che rifarei sempre, a prescindere dal fatto che ora siamo quintultimi. Non guardo la classifica, penso che magari se fossi andato a Palermo mi sarei potuto trovare nella stessa situazione. Lo Spezia ha avuto fiducia in me in un momento in cui rientravo da un infortunio al ginocchio, e non era facile trovare una squadra che ti acquistasse e ti facesse anni di contratto dopo un infortunio del genere. Arrivavo da un crociato quindi speravo di avere costanza nel minutaggio e nella forma fisica. La cosa principale per me era ritrovare la forma fisica, poi certo il gol mi manca tanto. L’anno scorso mi trovavo spesso sotto porta, quest’anno mi sto accorgendo che sotto porta arrivo poco».

Sulla prossima partita con la Reggiana: «Sarà importante dare continuità al percorso che stiamo facendo, dobbiamo essere molto concentrati e sappiamo già cosa dobbiamo fare. Dipende tutto da noi, non guardiamo le altre squadre, è uno scontro molto importante. Dopo questa gara ci sarà la sosta che potrà aiutarci a preparare le sfide con Ascoli e Lecco, ma dobbiamo pensare solo a questa sfida».