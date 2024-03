TMW: “Sampdoria, accordo vicino tra vecchia e nuova proprietà”

Novità importanti in arrivo dal Palazzo di Giustizia di Milano in merito alla seconda udienza sul contenzioso legale tra la vecchia e la nuova proprietà della Sampdoria. Le parti – riporta TuttoMercatoWeb.com – avrebbero trovato un accordo del quale, al momento, non si conoscono le cifre. Decisiva, per la fumata bianca, la presenza del presidente blucerchiato Matteo Manfredi assieme ai legali guidati dall’avvocato Francesco De Gennaro. Per la controparte, invece, erano in seduta gli avvocati di Massimo Ferrero e Gianluca Vidal.

