Lecco, Di Nunno: «Bonazzoli confermato. Gli abbiamo dato indicazioni»

Nonostante la pesante sconfitta di sabato contro la Feralpisalò, il tecnico Emiliano Bonazzoli è stato confermato alla guida del Lecco. Ai microfoni di Telunica il presidente del club, Paolo Di Nunno, ha fatto chiarezza in merito alle voci di un presunto esonero del suo allenatore:

«Abbiamo confermato Bonazzoli, al quale abbiamo dato delle indicazioni. Non mi posso permettere di prendere un tecnico che non conosce neanche la squadra visto che al momento la società in difficoltà».