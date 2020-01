Si complica il passaggio di Acqua al Lecce. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’ex centrocampista rosanero non è infatti arrivato in Puglia a causa di un rallentamento voluto dal suo club, lo Yeni Malatyaspor. Nonostante gli accordi trovati con il giocatore e lo scambio di mail tra le due società, per il ghanese c’è ora il rischio che l’operazione salti. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti.