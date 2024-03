Lecce-Gotti, fumata bianca in arrivo: domani il tecnico sarà in città

Lecce-Gotti, un matrimonio s’ha da fare. Come riporta Tuttomercatoweb.com l’ex tecnico dell’Udinese sarà in città per definire gli ultimi dettagli. Salvo clamorose sarà l’allenatore classe ’67 a guidare ufficialmente il club pugliese in questo finale di stagione.

Le parti stanno ragionando al momento soprattutto sulla durata dell’accordo, col tecnico ex fra le altre dell’Udinese che vorrebbe un contratto valido fino al 2025. Successivamente Gotti e lo Spezia dovranno trovare una soluzione per la risoluzione del contratto.