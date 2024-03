Clamoroso quanto accaduto sul terreno di gioco di Montjuic alla vigilia di Barcellona-Napoli. Matteo Politano stava parlando ai microfoni di Sky per parlare della gara di domani, ma dopo qualche minuto il presidente Aurelio De Laurentiis irrompe sulla scena e porta via il giocatore: «Con voi non può parlare…». Dopo l’attacco a DAZN delle scorse settimane, ecco un’altra polemica del numero uno Napoli con le televisioni.

Continue Reading