«Finalmente la ripresa dopo tre mesi difficili, non vediamo l’ora di tornare in campo. Ripartire dal Milan sarà difficile, ci saranno tante insidie ma come in tutte le altre partite. Iniziare col piede giusto ci permette di guadagnare entusiasmo». Parole e pensieri di Filippo Falco, trequartista del Lecce che ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali del club giallorosso.

Tu come stai? Dopo il Milan, la Juventus in notturna.

«Io sto bene, ho recuperato dall’infortunio. Giocare ogni tre giorni e con 40 gradi sarà un cosa nuova anche per noi. Speriamo di arrivare al campionato nel migliore dei modi».

Inizierà un altro campionato?

«Si, ripartiamo tutti da zero. E’ una cosa nuova e dobbiamo cercare di arrivare nel migliore dei modi alla ripartenza, recuperare per giocare ogni tre giorni sarà diverso».