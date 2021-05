L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sui rimpianti del Lecce.

Non è stato un fallimento, ma sicuramente un’occasione sfumata a pochi passi dalla meta. Se Mancosu non avesse sbagliato il rigore, la squadra avrebbe comunque disputato la finale per il salto in Serie A.





Nelle prossime ore il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino incontreranno l’allenatore Eugenio Corini. Non è da escludere una separazione anticipata col tecnico.