L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento negativo del Palermo.

Fanno discutere le scelte di Boscaglia: Palazzi la settimana prima gioca a centrocampo, quella dopo come difensore centrale. Rauti che aveva deciso la gara con la Cavese va in panchina col Francavilla per poi tornare nuovamente in campo domenica.





Anche l’inserimento di De Rose, nel secondo tempo a dodici ore dal suo arrivo e senza nemmeno un allenamento, oltre ad essere stato un azzardo non è sembrato un bel segnale verso gli altri giocatori. Alcuni di loro, come Floriano e Saraniti, sono caduti nell’ombra senza una spiegazione.