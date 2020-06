“Finalmente il Coronavirus si è spento, sarà un’estate tranquilla. Seconda ondata? Non lo sappiamo, è una malattia sconosciuta fino a poco fa. Normalmente si verificano seconde ondate, ma con Mers e Sars non ci sono state. Il virus, comunque, si sta già spegnendo: il lockdown lo ha affievolito e il caldo gli darà un ulteriore colpo. Recidiva? Non è detto che chi ha sviluppato gli anticorpi sia immune, questa sindrome dà risposte immunologiche strane, vanno ancora approfondite”. Queste le parole dell’immunologo, Francesco Le Foche, rilasciate ai microfoni di “Libero” in merito all’emergenza Coronavirus.