Secondo quanto espresso da “Gazzetta.it”, la Lazio starebbe pensando di puntellare la rosa con innesti utili a raggiungere la qualificazione in Champions. La società avrebbe messo nel mirino Vecino dell’Inter, non in perfetti rapporti con Conte, e Jallow della Salernitana. Notizie attese nei prossimi giorni, il giocatore gambiano potrebbe fare il salto di qualità.