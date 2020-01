Ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com è intervenuto l’agente di Emanuele Pecorino, Alessandro Cicchetti, parlando del futuro del proprio assistito. Si tratta di uno dei giovani più promettenti del calcio catanese che, attualmente, si trova in prestito al Milan. L’agente si è dimostrato fiducioso nei confronti di un possibile riscatto da parte della società rossonera, ecco le sue parole: «Emanuele sta facendo quello che ci aspettavamo lui facesse. Ha disputato un girone d’andata significativo, deve proseguire su questa scia. E’ un ragazzo serio, un ottimo giocatore. Ha sposato in toto l’importanza di questo percorso di grande crescita. Deve continuare così, a fine anno si tireranno le somme visto che lui è in prestito con diritto di riscatto al Milan. Attraverso le prestazioni proverà a convincere il Milan ad investire su di lui, sono sicuro che questo avverrà perchè lui è bravo e sta crescendo molto in termini di maturità e personalità. Se il riscatto si potrebbe concretizzare prima di giugno? Vedremo. Normalmente il riscatto avviene a giugno, sono accordi che riguardano le società. Può anche darsi che il Catania abbia parlato con il Milan e stiano raggiungendo l’intesa anticipando il riscatto di cinque mesi, ma non sono al corrente di questo. Io mi occupo di seguire il percorso del ragazzo e lo faccio quotidianamente ormai da 7-8 anni».