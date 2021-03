La Lega Serie A ha convocato d’urgenza il Consiglio di Lega per affrontare la questione relativa a Lazio-Torino, partita in programma per questa sera ma che non verrà disputata perché il Torino è stato bloccato dall’Asl e quindi non potrà essere presente all’Olimpico di Roma. ,

Secondo quanto riporta “TMW”, sarà l’occasione per cercare di trovare una soluzione relativa a questo match e per tornare a parlare dei protocolli Covid per ciò che riguarda la disputa delle gare di Serie A.