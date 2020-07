Considerando la qualificazione in Champions League, sarà necessario effettuare investimenti sul fronte mercato. Il presidente Lotito ha in mente di alzare l’asticella, David Silva, svincolatosi dal Manchester City, lo stuzzica. E finalmente anche i tifosi tornato a sognare. Lo spagnolo è svincolato ed è un calciatore ancora in grado di fare la differenza, ha qualità come pochi e per la Champions sarebbe un valore aggiunto. I tifosi biancocelesti hanno preso d’assalto i profili social del calciatore, tantissimi i messaggi per convincerlo al trasferimento in Italia. “Vengo a prenderti di Fiumicino”, scrive un tifoso.