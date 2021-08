Nell’edizione di Fifa 2022 non ci sarà la Lazio.

Il famoso videogioco che ogni anno attira milioni di appassionati, non avrà la licenza del club biancoceleste.

Come riporta “Corrieredellosport.it”, è il quarto caso per quanto riguarda la Serie A virtuale dopo aver visto Juve, Roma e Atalanta con altri nomi e simboli.

Secondo la beta del gioco rilasciata in questi giorni, il nome sarà cambiato in Latium (come il nome latino della Regione Lazio), avrà sempre i colori bianco e celesti, ma niente stemma ufficiale e divise. La Juve è diventata Piemonte Calcio, la Roma si chiama Roma FC, l’Atalanta invece è cambiata in Bergamo Calcio. Questione di licenze.