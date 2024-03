Lazio, Lotito su Sarri: «Tradito dal comportamento di alcune persone»

Il presidente Claudio Lotito è intervenuto al TG1 della situazione legata alla panchina biancoceleste.

Di seguito le sue parole:

«Non era nell’aria il suo addio, è stata una cosa inaspettata. Ero in commissione finanza quando mi hanno detto delle sue dimissioni, è stato un po’ tradito dal comportamento di alcune persone. C’è qualcosa di strisciante nel gruppo… Una squadra che batte il Bayern Monaco e poi perde contro l’Udinese e non solo… Fatevi una domanda. Questa squadra ha bisogno di un allenatore che utilizzi bastone e carota. Oggi la squadra è arbitro di sé stesso. Non ha più alibi e possibilità di poter scaricare su qualcuno le proprie responsabilità».