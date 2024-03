Conti in rosso per una Big di Serie A: ‘Devono vendere mezza squadra’ | Il piano per evitare la catastrofe

E’ un vero e proprio dramma quello che si sta consumando attorno al top club del nostro campionato, che è costretto a lasciar partire i propri big per evitare il fallimento.

Il campionato di Serie A è entrato nel vivo, e le squadre adesso devono cercare di portare a casa quanti più punti possibili per cercare di raggiungere i propri obiettivi.

Nonostante manchino ancora alcuni mesi al termine della stagione però le società sono al lavoro da tempo per il futuro. Una in particolare però dopo aver fatto i conti è giunta ad una conclusione davvero orribile, che sta facendo impazzire in senso negativo i propri tifosi.

A quanto pare infatti il club è costretto in estate a vendere quasi mezza squadra per provare ad appianare i conti, che sono in rosso totale, ed evitare quella che sarebbe una vera e propria catastrofe sportiva non solo per i supporters, ma anche per tutto il calcio italiano.

Situazione complicata per il top club

La situazione economica della Juventus non è delle migliori, e ciò si era già capito la scorsa estate, quando la società non aveva messo a segno alcun colpo nella campagna acquisti (fatta esclusione per Timothy Weah). Il fatto che i debiti del club bianconero fossero parecchi però non tutti lo avevano avvertito.

Secondo alcune fonti infatti la Vecchia Signora dovrà cercare di incassare una cifra tra i 120 e i 130 milioni di euro per ripianare al meglio i propri conti. A ciò poi si aggiunge anche la situazione riguardante le plusvalenze. Entro la fine di giugno infatti servono 20 milioni in questo senso da mettere a bilancio. Ecco perché ai piani alti della Continassa si sta iniziando a valutare di far partire qualche pezzo grosso.

Juve, servono delle cessioni eccellenti

L’unico modo per provare a salvare la situazione sembra dunque essere quello di cedere alcuni pezzi grossi della rosa, che possano garantire l’ingresso di diversi milioni di euro nelle casse del club.

Di sicuro tra questi troviamo Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, ma ad oggi il calciatore che potrebbe garantire l’incasso e la plusvalenza maggiore è Gleison Bremer, che sta disputando una stagione sensazionale. Allo stesso tempo però la Juve valuta anche di poter vendere alcuni ragazzi cresciuti nel settore giovanile, come Soulé, Iling Jr e l’ultimo gioiellino sfornato dalla Next Gen Kenan Yildiz.