Gli allenamenti della Lazio proseguono, ma adagio. Dopo che la rosa biancoceleste è stata “beccata” ad effettuare partitine tre contro tre ben prima del via libera, Claudio Lotito ha ordinato a Inzaghi di riprendere gli allenamenti senza anticipare i tempi e restando rigidamente all’interno dei paletti imposti per la ripresa. Sedute divise in due gruppi tra attacco e difesa e niente lavoro collettivo. La paura del presidente laziale, come riporta l’edizione romana del Corriere della Sera, è quella di far perdere forza alle battaglie politiche che sta portando avanti e che, essendo già nell’occhio del ciclone, altri controlli possano investire Formello.