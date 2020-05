Intervistato da OttoChannel, l’attuale tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha commentato le voci di mercato in merito al possibile arrivo di Fernando Llorente. QUeste le sue parole: «Conosciamo bene le qualità di questo calciatore, ma in questo momento mi piace pensare ai miei attaccanti. Mi sono mancati molto e gliel’ho scritto anche nel gruppo WhatAapp. Serie A? Benevento ho a disposizione tutto ciò che un allenatore possa desiderare: un presidente unico, un direttore molto bravo e una squadra che mi segue. Per noi è stato tutto bello. In serie A arriveranno dei momenti difficili, ma con questo contesto li affronteremo al meglio e ne usciremo con il lavoro. Con queste basi non mi preoccupa nulla».