Nella giornata di domani, alle 12.30, la Lazio ospiterà l’Udinese e andrà in campo con una maglia speciale.

La squadra del presidente Lotito avrà una maglia speciale per ricordare il “Pibe de Oro” chee poi saranno messe all’asta sul sito MatchWornShirt. Il ricavato, come scrive l’attaccante Ciro Immobile sul proprio profilo Instagram, saranno donati per aiutare due associazioni di Torre Annunziata

“PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI ONLUS” e “ASSOCIAZIONE DON PIETRO OTTENA APS”.





In basso la foto della maglia ricordo: