“Io sto benissimo”. Con questo commento ieri sera Caicedo avrebbe risposto alle dichiarazioni pubbliche di Inzaghi che per spiegare il suo mancato impiego aveva parlato di “affaticamento”.

Un’esclusione che fa rumore e che, come riporta “IlMessaggero”, rischia di aprire un nuovo caso, considerando che l’impiego dell’acciaccato Correa prima e dell’ingresso dello spaesato Muriqi poi, hanno pregiudicato l’ingresso in campo per la punta ecuadoriana.





L’impiego del turco sarebbe “imposto” dall’alto e per questo Caicedo medita anche altre strade.

La Fiorentina potrebbe tornare alla carica, servono 6-8 milioni e non c’è possibilità di intavolare eventuali scambi con Cutrone. La Lazio vorrebbe Biraghi.