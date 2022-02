Al termine della gara persa contro la Juve Stabia. Daniele Di Donato, tecnico del Latina ha rilasciato le seguenti parole in conferenza stampa:

«Sono entrato in campo e ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, questa partita mi ha dato indicazioni importanti. Abbiamo fatto una grande prestazione, ci è mancato solo il gol. Abbiamo dimostrato di essere all’altezza di quelle squadre che si giocheranno i playoff. I ragazzi avrebbero meritato di uscire con un risultato positivo. Abbiamo imposto il nostro ritmo dall’inizio, abbiamo subito il gol sull’unico tiro in porta, li abbiamo schiacciati nella loro metà campo nella ripresa, ma loro si sono chiusi bene. Non ricordo però loro azioni importanti»