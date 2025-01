Lascio la Lazio, mi volete? Baroni lo ha perso per sempre | Cambia maglia in Serie A

Il calciatore è pronto a lasciare la Lazio per trasferirsi in un altro club del nostro campionato. Il tecnico Baroni deve rassegnarsi.

La Lazio sta vivendo un’ottima stagione. I risultati, almeno fino ad oggi, sono stati ben superiori alle aspettative, e adesso gli Aquilotti si sono candidati seriamente per ottenere un posto valevole per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Sarà però necessario mantenere il passo avuto fin qui per rimanere in corsa fino alla fine.

E’ chiaro che una grande mano può arrivare dal calciomercato, dove la società di Claudio Lotito spera di cogliere al volo le occasioni, sulla falsa riga di quanto fatto la scorsa estate, dove sono arrivati nella Capitale elementi semi sconosciuti, che invece si sono rivelati dei grandi calciatori. Uno su tutti Nuno Tavares.

Allo stesso modo però qualcosa sembra potersi muovere anche in uscita. Nello specifico c’è un calciatore biancoceleste pronto ad andarsene immediatamente dagli Aquilotti. Il suo futuro però sarà ancora in Serie A, dove un club ha deciso di puntarvi fortemente e di prenderlo per rafforzarsi. Vediamo dunque chi è il giocatore in questione e quale squadra è pronta ad acquistarlo.

Addio deciso alla Lazio

In una Lazio che funziona a meraviglia e che ha azzeccato praticamente tutti gli acquisti c’è una sola nota stonata. Gaetano Castrovilli, arrivato a parametro zero in estate come grande scommessa, non sta rendendo alla causa quanto ci si aspettava. Anzi, le sue prestazioni, oltre ad essere state insufficienti, sono arrivate con il contagocce.

E’ chiaro dunque che già da alcune settimane si parla di un suo possibile addio. Voci che sono diventate ancora più insistenti dopo che l’Udinese avrebbe chiesto informazioni su di lui. La società capitolina dunque sarebbe pronta addirittura a risolvere il contratto con l’ex viola pur di lasciarlo partire. Ma a Formello c’è già in mente il nome del sostituto.

Gli Aquilotti hanno scelto il suo erede

Una volta liberato Castrovilli, la Lazio andrà dritta su un altro centrocampista, per andare a rinforzare sia numericamente che qualitativamente il reparto mediano di mister Marco Baroni.

Ad oggi il nome favorito sembra quello di Fazzini dell’Empoli, che ha avuto un buon inizio di campionato salvo poi rimanere fermo ai box per diverse settimane.