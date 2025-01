Calciomercato Cesena: per l’attacco Gliozzi nel mirino

Ettore Gliozzi, attaccante del Modena, si trova al centro di un vivace interesse di mercato nella Serie B. Nonostante le prime voci lo vedessero vicino a un accordo con il Sudtirol, la situazione appare meno definita di quanto previsto, lasciando spazio a nuovi sviluppi intriganti.

Secondo quanto riportato da salernitananews.it, la Salernitana ha mostrato un marcato interesse per l’attaccante, evidenziando l’intenzione di rafforzare il proprio reparto offensivo con un giocatore di comprovata qualità. Tuttavia, la competizione per assicurarsi le prestazioni di Gliozzi si è fatta più accesa con l’ingresso in scena del Cesena, altro club di Serie B che ha espresso un chiaro interesse per il giocatore.

La situazione attuale del mercato attorno a Gliozzi dimostra come il calcio moderno sia dinamico e imprevedibile, con trattative che possono cambiare direzione rapidamente a seguito di nuovi interessamenti. Con il Sudtirol ancora non completamente fuori dalla corsa, ma con Salernitana e Cesena decise a far valere le proprie ragioni, le prossime settimane potrebbero essere decisive per definire il futuro di Ettore Gliozzi.