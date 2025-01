Il 2025 inizia con il disastro: RICHIESTA UFFICIALE DI CESSIONE | Lascia Torino immediatamente

Brutte notizie in casa granata: il calciatore ha chiesto la cessione ed è pronto a fare le valigie. Fulmine a ciel sereno per tecnico e tifosi.

Dopo un inizio col botto, la stagione del Torino è andata via via in decrescendo. La squadra granata infatti ha ottenuto dei risultati negativi nelle scorse settimane, tanto che addirittura la posizione di mister Vanoli è stata messa in discussione. Ora però la situazione sembra essere rientrata, anche se sarà necessario continuare a fare punti per evitare brutte sorprese.

Per far sì che non si rimanga invischiati in una tragica lotta salvezza, e magari anche per sognare qualcosa di più, i granata nella attuale sessione di mercato invernale dovrebbero regalare al tecnico qualche rinforzo importante, soprattutto in attacco, dove Duvan Zapata ne ha ancora per diverso tempo, e l’acquisto di un suo sostituto è pressoché necessario.

Ma è proprio sul tema dei trasferimenti che nelle scorse ore sono arrivate delle novità a dir poco clamorose. Un calciatore infatti ha chiesto in maniera esplicita la cessione, lasciando ambiente e tifosi senza parole. Si tratta di una perdita importante per il tecnico, che dunque deve sopperirvi quanto prima con ciò che ha a disposizione.

Ecco chi vuole lasciare Torino

Spesso e volentieri i calciatori chiedono la cessione, ma può capitare che questi non vengano accontentati per varie ragioni. Quando si impuntano però difficilmente possono cambiare idea, ed è per questo che continuano a provarci finché non vengono ascoltati.

Ed è proprio questo quanto sta facendo Adrien Tameze. Il 30enne granata già nella scorsa sessione estiva di mercato ha fortemente spinto per un suo addio, e adesso, alla riapertura dei trasferimenti, ci ha riprovato. E questa volta la società piemontese è intenzionata ad accontentarlo e a dargli subito il benservito, tanto che ha già individuato il suo sostituto.

La società ha scelto il sostituto

Una volta piazzato il centrocampista, sul quale ci sono le mire del campionato saudita, la società è pronta a tentare l’affondo per Cesare Casadei.

L’ex gioiello della primavera interista al Chelsea non riesce a trovare spazio, ed è pronto a trasferirsi anche a titolo temporaneo. E il Torino lo segue con attenzione. I prossimi giorni saranno decisivi per sancire il futuro di entrambi i calciatori.